США планируют назначить чиновника советником сил Палестины для стабилизации в Газе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - США изучают возможность назначения американского чиновника на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация (президента США Джо - ИФ) Байдена рассматривает возможность назначения американского чиновника на должность главного гражданского советника преимущественно палестинских вооруженных сил после завершения конфликта между Израилем и ХАМАС", - говорится в статье.

По словам источников издания, гражданский советник будет базироваться в регионе и тесно сотрудничать с командующим силами, который будет либо палестинцем, либо представителем арабской страны.

Отмечается, что Вашингтон все еще обсуждает, какими официальными полномочиями будет наделен советник.

Тем временем собеседники издания подчеркивают, что назначение советника является частью плана США сыграть ""заметную" роль в выводе Газы из отчаянного хаоса".

Один из источников газеты заявил, что советник может базироваться на Синае, при этом другой сказал, что это может быть Иордания.

7 октября 2023 года движение ХАМАС напало на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, в секторе погибли более 35,6 тыс. человек.