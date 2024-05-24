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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

ХАМАС призвал СБ ООН добиться от Израиля прекращения операции в Рафахе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ХАМАС обращается к Совету безопасности с призывом добиться от Израиля исполнения решения Международного суда ООН о немедленном прекращении боевых действий в Рафахе, заявил руководитель отдела внешних связей группировки Басем Наим. Об этом пишет The Times of Israel.

Наим добавил, что движение приветствует запрос суда на предоставление доступа в сектор Газа для расследований обвинений в геноциде.

При этом он подчеркнул, что ХАМАС считает решение суда недостаточным: "Мы считаем, этого недостаточно, поскольку оккупационная агрессия в секторе Газа, особенно в северной части Газы, жестока и опасна".

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он обсудит решение Международного суда ООН с министром иностранных дел Исраэлем Кацем, главой Минобороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером, министром юстиции Яривом Левином, юридическим советником правительства Израиля Гали Бахарав-Миарой и главой совета нацбезопасности Цахи Ханегби.

При этом в этом списке нет члена военного кабинета Израиля Бенни Ганца и генерала-лейтенанта Гади Айзенкота.

24 мая Международный суд ООН предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе и другие операции, которые могут причинить вред населению и ухудшить условия их жизни. Также суд потребовал от Израиля "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида".

Это временные решения суда, который рассматривает иск ЮАР против Израиля, в котором Израиль обвиняется в геноциде.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ООН ХАМАС сектор Газа ЮАР
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