ХАМАС призвал СБ ООН добиться от Израиля прекращения операции в Рафахе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ХАМАС обращается к Совету безопасности с призывом добиться от Израиля исполнения решения Международного суда ООН о немедленном прекращении боевых действий в Рафахе, заявил руководитель отдела внешних связей группировки Басем Наим. Об этом пишет The Times of Israel.

Наим добавил, что движение приветствует запрос суда на предоставление доступа в сектор Газа для расследований обвинений в геноциде.

При этом он подчеркнул, что ХАМАС считает решение суда недостаточным: "Мы считаем, этого недостаточно, поскольку оккупационная агрессия в секторе Газа, особенно в северной части Газы, жестока и опасна".

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он обсудит решение Международного суда ООН с министром иностранных дел Исраэлем Кацем, главой Минобороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером, министром юстиции Яривом Левином, юридическим советником правительства Израиля Гали Бахарав-Миарой и главой совета нацбезопасности Цахи Ханегби.

При этом в этом списке нет члена военного кабинета Израиля Бенни Ганца и генерала-лейтенанта Гади Айзенкота.

24 мая Международный суд ООН предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе и другие операции, которые могут причинить вред населению и ухудшить условия их жизни. Также суд потребовал от Израиля "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида".

Это временные решения суда, который рассматривает иск ЮАР против Израиля, в котором Израиль обвиняется в геноциде.