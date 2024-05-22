Палата представителей США работает над законопроектом о санкциях против МУС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что продолжается работа над законопроектом о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) после того, как его прокурор запросил санкции на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников кабинета, а также лидеров ХАМАС.

"Мы работаем над тем, что будет наилучшим вариантом. Я думаю, что это будет двухпартийное решение", - цитирует Джонсона The Hill.

В ответ на вопросы журналистов о том, будут ли законопроектом предусмотрены конкретные санкции в отношении лиц, причастных к запросу об ордерах на арест, Джонсон сказал: "Это будет одним из компонентов".

Издание отмечает: госсекретарь Энтони Блинкен накануне в ходе слушаний в сенатском комитете по международным отношениям заявил, что администрация "будет рада поработать с конгрессом, с этим комитетом, над соответствующим ответом".

Президент США Джо Байден раскритиковал заявление прокурора МУС Карима Хана об отправке запроса на оформление ордеров на арест. Прокурор считает, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

"Запрос прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутителен", - заявил Байден. "Подчеркиваю, вне зависимости от того, что может иметь в виду этот прокурор, нельзя пытаться уравновесить Израиль и ХАМАС, никаким образом. Мы всегда будем поддерживать Израиль в борьбе с угрозами его безопасности", - добавил президент.

Нетаньяху в интервью CNN назвал обвинения, выдвинутые МУС против него самого и его министра обороны, "возмутительными".

Он охарактеризовал Хана как "жуликоватого прокурора, выдвинувшего ложные обвинения, которые одновременно опасны и надуманны".

Теперь коллегия судей МУС рассмотрит ходатайство Хана о выдаче ордера на арест. Ни Израиль, ни Соединенные Штаты не являются членами МУС.