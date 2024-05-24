Москва и Минск обсудят, как обеспечить безубыточную работу белорусских НПЗ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия изучат варианты обеспечения безубыточной работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак после переговоров президентов двух стран.

"По нефти мы сейчас обсуждали вопросы, касающиеся безубыточной работы белорусских НПЗ, будем в ближайшее время вырабатывать общую позицию, чтобы помочь нашим белорусским коллегам в случае, если будут высокие цены на нефть, поскольку белорусские НПЗ покупают нефть, они не добывают. Нам дано поручение рассмотреть варианты оказания поддержки", - сказал он.

Новак также заметил, что Россия поставляет в Белоруссию нефти "столько, сколько необходимо" ее НПЗ, никаких ограничений нет. "В прошлом году было поставлено 14,5 млн т, в этом году идем примерно по такому же графику", - добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что они с президентом Владимиром Путиным договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию, но еще предстоит доработать нюансы. Путин подтвердил эту информацию: "Коллеги имеют определенные поручения доработать вопросы, которые являлись до сих пор недоработанными. Но это на самом деле детали, ничего существенного там нет. Ритмичная работа соответствующих предприятий в области ТЭКа, безусловно, будет обеспечена".