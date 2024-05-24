Украина открыла шлюзы на Днепровской ГЭС, идет массовый сброс воды

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области сообщили о массовом сбросе воды в нижнее течение Днепра после открытия шлюзов Днепровской ГЭС (Днепропетровская область Украины).

"Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней", - написал в пятницу в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, по его данным, открыты все шлюзы.

Сброс воды не несет угрозы для населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, но острова в дельте реки находятся в вероятной зоне подтопления, добавил Сальдо.

В июне 2023 года разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, расположенного на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Затопленными оказались 23 населенных пункта. От последствий наводнения погибли 59 человек, 175 госпитализировали, около 9 тыс. жителей эвакуировали.