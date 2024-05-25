Рогов заявил, что шлюзы ДнепроГЭС закрыты, открыты шандорные затворки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Украина не открывала шлюзы Днепропетровской ГЭС, открыты шандорные затворки на гребне станции, заявил в субботу сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Ранее об открытии всех шлюзов ДнепроГЭС сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность - шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС", - написал Рогов в своем телеграм-канале.

"О том, что шандоры открыли после ракетного удара ВС РФ по машинному залу ДнепроГЭС-2 я писал еще 22 марта", - добавил он.

По словам Рогова, шандорные затворки открыли, чтобы сбросить воду, которая не поступает в поврежденные электрогенераторы.