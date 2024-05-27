Дело военнослужащего из США передано в суд во Владивостоке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Гражданин США предстанет перед судом во Владивостоке по обвинению в угрозе убийством и краже, сообщила прокуратура Приморского края.

Речь идет о 34-летнем американском военнослужащем Гордоне Блэке.

"Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)", - говорится в сообщении.

Фигуранту предъявлено обвинение в том, что в мае 2024 года, находясь в квартире своей знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, в результате ссоры силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. Затем обвиняемый, не имея собственных денег, похитил из кошелька девушки 10 тыс. рублей. Деньги он затем потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где и был задержан. Ранее мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока.

Как сообщалось, суд во Владивостоке 3 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля американскому военнослужащему Гордону Блэку.