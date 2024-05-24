Суд во Владивостоке оставил под арестом военнослужащего из США

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу обвиняемого в краже американского военнослужащего Гордона Блэка, который добивался отмены ареста, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Первомайского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.

Это решение Приморского краевого суда может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Адвокат в жалобе сообщила, что Блэк не собирается скрываться от следствия и намерен проживать со своей девушкой во Владивостоке.

Представитель прокуратуры против удовлетворения жалобы возражал, сообщив, что в РФ Блэк прибыл по визе с ограниченным сроком действия, его жена и ребенок проживают на территории иностранного государства. По мнению прокурора, избрание боле мягкой меры пресечения в настоящее время невозможно, так как существует вероятность, что обвиняемый может скрыться от следствия.

Обвиняемый участвовал в заседании суда, которое прошло в открытом режиме, по видеоконференцсвязи из СИЗО, заседание проходило с участием переводчика с английского, поскольку фигурант не владеет русским языком в достаточной степени. Блэк возражал против ведения журналистами фото и видеосъемки судебного заседания.

Как сообщалось, адвокат в жалобе просил отменить постановление Первомайского районного суда Владивостока от 3 мая, отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Первомайский районный суд 3 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля американскому военнослужащему, который обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

УМВД РФ по Приморскому краю сообщало, что 34-летний подозреваемый иностранный гражданин содержится в СИЗО-1 во Владивостоке. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края ранее посетили арестованного и сообщили, что жалоб у него нет, со своим назначенным адвокатом он встречался дважды. Позже в пресс-службе ведомства заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.

В начале мая в полицию поступило сообщение 32-летней местной жительницы о краже. По данным полиции, заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с ним онлайн. Мужчина 10 апреля приехал к знакомой во Владивосток, позже у них произошел конфликт. После ухода мужчины девушка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.