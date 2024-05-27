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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

ЕC столкнулся с нехваткой взрывчатых веществ при производстве снарядов для Украины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Одной из причин того, что ЕС не выполнил обещание о поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов, стала нехватка взрывчатых веществ, пишет британское издание The Economist.

Это связано с тем, что "окончание холодной войны привело к резкому падению спроса на оружие и вынудило многих европейских производителей взрывчатых веществ свернуть свою деятельность, объединиться или просто закрыть производство", говорится в публикации.

Журнал, ссылаясь на оценки экспертов, отмечает, что, хотя компании вкладывают деньги в расширение производственных мощностей, строительство завода с нуля может занять от трех до семи лет. Многочисленные нормы безопасности и охраны окружающей среды также могут препятствовать расширению производства.

Еще одной проблемой стала нехватка квалифицированных рабочих в масштабах отрасли, поскольку молодые специалисты не хотят работать со взрывчатыми веществами после окончания университета.

В связи с этими трудностями некоторые поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества в других странах. Индийские и японские производители частично восполняют этот пробел. Однако некоторые эксперты опасаются, что взрывчатые вещества, поставляемые из-за рубежа, менее качественные и, следовательно, могут повредить оборудование.

Тем не менее, говорится в статье, в сфере производства снарядов наметился определенный прогресс.

По прогнозам, к концу 2024 года ежегодное производство снарядов в ЕС достигнет как минимум 1,4 млн штук, по сравнению с примерно 500 тыс. год назад.

"Тем не менее, этого недостаточно, чтобы помочь украинцам, страдающим от артиллерийского голода", - пишет The Economist.

Украина ЕС The Economist
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