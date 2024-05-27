Главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе Украину, Ближний Восток и Грузию

Во вторник европейские министры обороны рассмотрят вопросы военной помощи Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит в понедельник в Брюсселе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, состоится обмен мнениями по обстановке в Грузии и в Венесуэле.

Дискуссии глав МИД по Украине будет предшествовать обновленная информация по видеосвязи от их украинского коллеги Дмитрия Кулебы о последних событиях на местах и текущих приоритетах страны, сообщается в материалах к заседанию совета.

В конце минувшей недели высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам в Брюсселе, что одной из тем министерского обсуждения украинского вопроса будет 14-й санкционный пакет по России. Официальные лица ЕС до сих пор не называют точных сроков принятия данного пакета, объясняя это продолжением согласования решения государствами союза. Вместе с тем ряд европейских источников допускает, что это произойдет до истечения бельгийского председательства Совета ЕС в конце июня.

Главы МИД утвердят в понедельник новый санкционный режим против России за нарушение прав человека. Ожидается, что одновременно будет утвержден и список первых фигурантов по этому режиму.

Второй основной вопрос повестки заседания министров иностранных дел - ситуация на Ближнем Востоке. В Брюсселе объявили, что, помимо внутренней дискуссии, главы МИД неформально обсудят положение дел со своими коллегами из Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, а также с генеральным секретарем Лиги арабских государств.

Положение в Грузии и Венесуэле Совет ЕС рассмотрит по разделу текущих международных вопросов.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано сообщил журналистам 24 мая, что "будущее отношений между Грузией и Европейским союзом зависит также от последнего развития событий" в этой стране.

"Грузия будет в числе тем, которые министры иностранных дел обсудят в понедельник с учетом последнего важного развития событий, в частности, что касается закона "О прозрачности иностранного влияния", - сказал пресс-секретарь.

"Европейский союз - партнер и друг грузинского народа, большинство которого выразило желание следовать по европейской траектории. По этой причине грузинское правительство представило кандидатуру своей страны на вступление в ЕС. А процесс вступления требует, чтобы соблюдались определенные критерии", - продолжил Стано.

По его словам, закон "О прозрачности иностранного влияния", который снова будет рассмотрен в грузинском парламенте после вето президента, - это "закон, не приближающий Грузию к Европейскому союзу", так как "его дух не соответствует европейским ценностям и принципам". "То есть ценностям и принципам, о присоединении к которым заявляло грузинское правительство", - объяснил представитель Борреля.

Он заявил, что ЕС сотрудничает с грузинской стороной, чтобы напомнить ей, что означает быть страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. И государства-члены союза на заседании Совета ЕС вместе обсудят ситуацию, последнее развитие событий, решая, как Евросоюз будет действовать в будущем в отношении Грузии, сказал Стано.

Информацию о событиях в Венесуэле главы МИД стран ЕС заслушают в свете избирательного процесса, ведущего к президентским выборам 28 июля 2024 года.

За заседанием совета в понедельник последует восьмая брюссельская донорская конференция "Поддержка будущего Сирии и региона".

Совет ЕС по иностранным делам продолжит работу во вторник, 28 мая, в формате министров обороны. Основной пункт повестки дня - поддержка Украины. Речь пойдет о поставке боеприпасов и средств ПВО.

У глав оборонных ведомств стран ЕС состоится неформальный обмен мнениями с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который представит информацию "о наиболее насущных потребностях Украины", отмечается в материалах к заседанию совета.