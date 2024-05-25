Италия против отмены запретов на использование Киевом оружия НАТО против РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Власти Италии выступают против идеи отмены запрета на применение Киевом натовского оружия для ударов по территории РФ, заявил в субботу итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

"Италия ни с кем не воюет. Мы считаем, что правильно поступили, оказывая военную помощь Украине. В то же время, не должно идти речи о том, чтобы отменить запрет", - цитирует Сальвини газета Il Sole 24 Ore.

Он также напомнил, что его партия "Лига" выступает против отправки итальянских военных на Украину. "Мы хотим мира, а не приближения к третьей мировой войне", - добавил вице-премьер Италии, комментируя недавние высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Со своей стороны, глава итальянского МИД Антонио Таяни, на которого ссылается издание, отметил, что вопрос о снятии ограничений на применение оружия НАТО странам следует рассматривать не по отдельности, а коллегиально.

"Италия - член НАТО. Но любые решения там должны приниматься коллегиально", - заявил он.

Таяни также сказал, что выступает против идеи отправки итальянских военнослужащих на Украину. "А вооружение, направляемое Италией на Украине, следует применять только там же: на Украине", - добавил министр.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, подумать, не следует ли отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России.