Египет и Катар осудили удар Израиля по Рафаху, где погибли перемещенные лица

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Египет и Катар в понедельник подвергли жесткой критике израильский обстрел объектов в Рафахе, в результате которого погибли не менее 50 человек, сообщает агентство EFE.

"Египет самым решительным образом осуждает преднамеренный обстрел лагеря для перемещенных лиц в Рафахе, который предприняли израильские военные", - говорится в заявлении египетского МИД.

Обеспокоенность в связи с обстрелом Рафаха выразил и МИД Катара.

"Это может осложнить посреднические усилия и помешать достижению соглашения о немедленном и длительном прекращении огня в секторе Газа", - говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.

Катар призвал международное сообщество "принять срочные меры для предотвращения геноцида и защиты палестинского гражданского населения".

К критике действий Израиля присоединился и генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

"К сожалению, военные преступления Израиля против палестинского народа продолжаются, обстрел лагеря для перемещенных лиц в районе Рафаха - это новое преступление, которое необходимо рассмотреть в международных судах, чтобы их органы собрали доказательную базу, чтобы и ответственные за эти преступления действительно были объявлены в международный розыск", - написал Абуль Гейт в соцсети X.

Законодательный орган ЛАГ, арабский парламент, также осудил обстрел Рафаха и возложил ответственность за гибель перемещенных лиц на "страны, поддерживающие Израиль".

"Позиции стран, поддерживающих оккупанта (Израиль - ИФ), во главе с США, являются основной причиной того, что он продолжает совершать все больше преступлений и массовых убийств, в том числе в Рафахе", - говорится в заявлении арабского парламента.

Кроме того, Иордания раскритиковала действия Израиля, назвав их "резней" и призвав международное сообщество "принять немедленные и эффективные меры и заставить Израиль понести ответственность за свои действия".

В ночь на понедельник армия обороны Израиля нанесла удары по Рафаху. Целью атаки израильские военные назвали двух высокопоставленных представителей радикальной группировки ХАМАС.

Военные заявили, что им известно о сообщениях, указывающих на то, что в результате удара и возникшего пожара пострадали несколько мирных жителей.

Министерство здравоохранения в секторе Газа со своей стороны сообщило, что в результате нападения погибли не менее 50 человек, десятки получили ранения.