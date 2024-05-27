Израиль сообщил об уничтожении двух командиров ХАМАС при ударе по Рафаху

35 человек погибли, десятки ранены, заявили в Минздраве Газы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные утверждают, что в результате удара по Рафаху в воскресенье были убиты два высокопоставленных представителя радикальной группировки ХАМАС.

"Самолет израильских ВВС в ходе разведывательного удара армии обороны Израиля (...) уничтожил террориста Ясина Рабиа, командира руководства ХАМАС в Иудее и Самарии, а также Халеда Нагара, высокопоставленного чиновника в иудейском и самарийском крыле ХАМАС", - сообщили военные в своем Telegram-канале.

Согласно их информации, Рабиа руководил всей "террористической деятельностью ХАМАС в Иудее и Самарии, переводил средства террористическим объектам и планировал теракты ХАМАС по всей Иудее и Самарии".

В свою очередь, Нагар руководил перестрелками и "другой террористической деятельностью в Иудее и Самарии, а также переводил средства, предназначенные для террористической деятельности ХАМАС в секторе Газа".

Отмечается, что удар был нанесен в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха на основе точных разведывательных данных.

Военные также заявили, что им известно о сообщениях, указывающих на то, что в результате удара и возникшего пожара пострадали несколько мирных жителей в этом районе.

Они добавили, что "инцидент рассматривается".

Тем временем палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что в результате нападения погибли 35 человек и десятки получили ранения.

Министерство заявило, что среди убитых и раненых в основном женщины и дети.

Пресс-служба правительства Газы и палестинский комитет по чрезвычайному положению в Рафахе осудили нападение, заявив, что этот район был объявлен "зоной безопасности" для гражданского населения.