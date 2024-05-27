США и страны Европы раскритиковали действия Израиля в Рафахе

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Представители властей США и ряда стран Европы в понедельник раскритиковали израильский удар по городу Рафах (сектор Газа), в результате которого погибли десятки мирных палестинцев.

Вашингтон призвал Израиль принимать меры предосторожности, чтобы защитить гражданские лица, пишут западные СМИ.

"Мы ясно говорим, что Израиль должен принимать все возможные меры, чтобы защищать мирных граждан. Мы активно контактируем с израильской армией и партнерами, чтобы понять, что произошло", - заявил советник Белого дома Джон Кирби.

При этом он подчеркнул, что израильская сторона, с точки зрения США, имеет полное право и дальше проводить операции против военизированных группировок в Газе.

Италия, Франция, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудили эту атаку, призвали остановить военную операцию, указав на то, что для палестинцев сектора Газа больше не осталось безопасных зон, где можно было бы переждать боевые действия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту атаку "трагическим инцидентом" и пообещал, что Израиль займется его расследованием. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также пообещало провести разбирательство.

В секторе Газа медики ранее заявили, что как минимум 45 человек погибли в воскресенье в результате авиаудара Израиля по палаточному лагерю беженцев в Рафахе.

Между тем, в Египте в понедельник заявили, что собираются провести расследование инцидента со стрельбой близ границы с анклавом, в результате которого погиб человек. По данным The Jerusalem Post, речь идет о египетском военнослужащем. Согласно информации издания, произошла перестрелка между египетскими и израильскими военными.

В ЦАХАЛ в понедельник сообщили, что в ходе операций в анклаве израильские силы уничтожили подземный тоннель длиной 800 метров, который использовала группировка ХАМАС. Военнослужащие провели операции в городе Джебалия на севере сектора Газа, обнаружили тайники с оружием и ликвидировали несколько хамасовцев. Также боевые действия шли и в центральной части сектора Газа.

Западные СМИ в понедельник сообщили со ссылкой на источники в Египте, что как минимум 123 грузовика с гуманитарной помощью и топливом пересекли КПП "Керем-Шалом" со вчерашнего дня, но к текущему моменту гражданам сектора Газа так и не раздали ее. Неназванный источник, сотрудник ООН, заявил, что помощь раздать невозможно из-за ракетных ударов, которые наносит ЦАХАЛ.

При этом сотни израильтян вышли в понедельник на улицы городов Израиля, чтобы выразить протест операции в Рафахе и призвать к перемирию. В Тель-Авиве они принесли плакаты, призывающие остановить боевые действия. При этом там же собирались протестующие с противоположными взглядами. Они назвали демонстрантов, требующих мира, "предателями" и посоветовали им отправиться "протестовать в сектор Газа". Около 250 демонстрантов также собрались в Хайфе на севере Израиля.