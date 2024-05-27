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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Президент Финляндии назвал спекуляцией обсуждение темы отправки войск на Украину

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) считает, что вопрос об отправке войск на Украину нуждается в обсуждении, тем временем его финский коллега Александр Стубб (Aleksander Stubb) спекулировать на эту тему не желает.

"Обсуждение вопроса о направлении войск необходимо, но сейчас Украина желает, чтобы туда было направлено больше оружия, а не иностранные войска", - заявил Карис в понедельник на совместной с финским коллегой пресс-конференции в Таллине.

"Сегодня я услышал, что Швеция разрешила использовать свое оружие на российской территории. Это легитимно, но разумеется, это касается военных, а не гражданских объектов. Это темы, которые нуждаются в обсуждении", - сказал Карис.

В свою очередь президент Финляндии заявил: "Отправка войск на Украину является спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась". "Мы делаем все для того, чтобы Украина победила в этой войне. Мы должны продолжить оказывать Украине помощь финансами, оружием и боеприпасами. Но я не хочу спекулировать об отправке туда финских войск", - добавил Стубб.

Стубб прибыл в Эстонию с государственным трехдневным визитом, в ходе которого в центре внимания сторон будут вопросы укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны, поддержки Украины, а также актуальные вопросы европейской безопасности и НАТО.

Алар Карис Украина Финляндия Эстония Александр Стубб
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