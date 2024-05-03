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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В Лондоне не поддержали идею о возможной отправке войск НАТО на Украину

В Лондоне не поддержали идею о возможной отправке войск НАТО на Украину
Фото: Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в пятницу заявил, что не поддерживает озвученную президентом Франции Эммануэлем Макроном идею о возможности отправки западных военных на Украину.

"Я не думаю, что было бы правильно, чтобы военные НАТО убивали российских солдат", - сказал Кэмерон, который находится во Львове, в эфире телеканала Sky News.

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По его словам, отправка сил НАТО на Украину стала бы "опасной эскалацией".

Он указал на важность в нынешней ситуации снабжать Украину необходимыми боеприпасами. Кэмерон заявил, что это "национальный приоритет" Лондона.

На этой неделе Кэмерон посетил Украину, в частности, Львов.

Накануне Макрон заявил, что по-прежнему допускает вероятность отправки французских военнослужащих на Украину в будущем.

В феврале этого года президент Франции говорил, что не исключает отправку французских военных на Украину для участия в боевых действиях. Он отмечал, что консенсуса среди других стран Европы по этому вопросу нет, но допускал, что в будущем "ничего не следует исключать".

После этих комментариев французского президента лидеры ряда стран НАТО, в частности, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии исключили возможность отправки военных из своих стран на Украину.

НАТО Великобритания Франция Эммануэль Макрон Дэвид Кэмерон
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