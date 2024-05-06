Лидер демократов в Палате представителей не исключает отправку войск на Украину

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в рамках оказания помощи Киеву может потребоваться отправка на Украину американских военных.

"Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.

Он повторил заявления, сделанные ранее другими американскими политиками, о том, что РФ не намерена "останавливаться на Украине".

По словам конгрессмена, президент РФ Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз, что представляет угрозу союзникам по НАТО.

Задержка одобрения Палатой представителей последнего пакета помощи Украине на $61 млрд, по мнению Джеффриса, связана с тем что в Республиканскую партию "проникла российская пропаганда", из-за которой ряд республиканцев "по какой-то причине считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов".