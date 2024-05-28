Зеленский назвал не очень сильным решением отсутствие Байдена на конференции в Швейцарии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятное отсутствие президента США Джо Байдена на конференции в Швейцарии по Украине "не очень сильным решением".

"Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент США Джозеф Байден. И я знаю, что Америка поддерживает (конференцию в Швейцарии). Но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение", -сказал Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я считаю, что президент Байден нужен (на конференции) и нужен другим лидерам, которые наблюдают за реакцией США", - сказал Зеленский, которого цитируют украинские СМИ.

Ранее западные СМИ сообщили, что Байден, скорее всего, не поедет на конференцию в Швейцарии, которая пройдет в Люцерне 15-16 июня, поскольку отправится в Калифорнию для сбора средств на свою избирательную кампанию.

Россию на конференцию не приглашали. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что проводить конференцию по урегулированию на Украине без участия России бессмысленно и бесперспективно.