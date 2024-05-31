Организация швейцарской встречи по Украине названа не соответствующей требованиям КНР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Китае считают затруднительным участие в швейцарской конференции по урегулированию на Украине, поскольку организация встречи не соответствует ожиданием Пекина, сообщают западные СМИ со ссылкой представителя МИД Китая Мао Нин.

"Организация встречи по-прежнему не соответствует требованиям Китая и ожиданиям международного сообщества, что затрудняет участие Китая в ней", - заявила она.

По ее словам, Пекин настаивает на участии в этой конференции России. Кроме того, в МИД КНР подчеркнули важность "справедливого обсуждения всех мирных планов".

"В противном случае конференции будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мира", - сказала Мао Нин.

Ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что Евросоюз думает над тем, как организовать осенью в Саудовской Аравии встречу по урегулированию на Украине с участием России. По сведения агентства, для ЕС важен переход от мирной конференции в Швейцарии в июне к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России.

"Мирный саммит по Украине" пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Президент США Джо Байден собирается пропустить эту встречу.

На встрече в Швейцарии по урегулированию на Украине Россия участвовать не будет. В швейцарском правительстве ранее в мае уточнили, что были готовы направить России приглашение, однако Москва в нем заинтересована не была. При этом в заявлении правительства подчеркнули, что без России мирный процесс проходить не может.

Объясняя причины отказа российской стороны от участия в швейцарской конференции, представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран". Она добавила, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".