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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 15:36

Индия будет участвовать в швейцарском саммите по Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Индия примет участие в конференции по урегулированию кризиса на Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, заявил информагентству PTI индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые содействуют осуществлению повестки дня по вопросам глобального мира, безопасности и развития", - сказал он, комментируя полученные им приглашения принять участие во встрече G7 и мирном саммите по Украине в июне.

Он уточнил, что уровень участия Индии будет завить от того, какие мероприятия будут проходить параллельно саммитам.

"Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств", - ответил он на вопрос о том, будет ли он присутствовать на этих двух многосторонних встречах.

Моди назвал эти приглашения Индии признанием значения страны и ее вклада в международные дела.

Он отметил, что Дели на этих встречах озвучит позицию стран "глобального юга", согласно которой необходимо продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, а также процветающего мира без войн.

Саммит G7 пройдет 13-15 июня в Италии, а встреча по урегулированию на Украине - 15-16 июня в Швейцарии. В этой встрече Россия участвовать не будет, также от участия отказались Бразилия и ЮАР. В швейцарском правительстве ранее в мае уточнили, что были готовы направить России приглашение, однако Москва в нем заинтересована не была. При этом в правительстве подчеркнули, что без России мирный процесс проходить не может.

G7 Бразилия Индия Нарендра Моди ЮАР Швейцария Украина
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