Швеция выделит Украине $61,6 млн на поддержку энергетической инфраструктуры

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство Швеции утвердило предоставление Украине нового пакета помощи для восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 650 млн шведских крон (примерно $61,6 млн - ИФ).

"Новая энергетическая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные социальные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать", - сообщил МИД Швеции. Его заявление опубликовано на портале правительственной канцелярии.

Финансирование состоит из двух частей: 500 млн шведских крон ($47,4 млн - ИФ) предоставляются через "Фонд энергетической поддержки" Энергетического сообщества (Energy Community), 150 млн шведских крон ($14,2 млн - ИФ) - через Программу развития ООН (ПРООН).

Отмечается, что Украина в настоящее время является крупнейшим двусторонним получателем шведской помощи на цели развития.

Фонд энергетической поддержки Украины объединяет финансовую помощь правительств, международных организаций и финансовых институтов с целью удовлетворения наиболее срочных потребностей энергоснабжения, таких как закупка технического оборудования.

Поддержка через ПРООН будет направлена на финансирование строительства энергетической инфраструктуры.