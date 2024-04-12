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Нидерланды дополнительно окажут Киеву военную помощь на 1 млрд евро в 2024 году

В 2025 году на военную поддержку планируется направить уже 3 млрд евро

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Нидерланды в 2024 году предоставят Украине дополнительную военную помощь на 1 млрд евро, а также выделяют 3 млрд евро на поддержку в области обороны на 2025 год, заявил в пятницу нидерландский премьер Марк Рютте.

"Нидерланды выделят дополнительно 1 млрд евро на военную поддержку в этом году. Это идет в дополнение в 2 млрд евро, расходование которых уже согласовали власти. Также мы приняли решение, что направим 3 млрд евро на военную поддержку на следующий год", - написал Рютте в соцсети X.

Помимо этого, по словам премьера, Нидерланды используют 400 млн евро "для поддержания украинской экономики и ремонта жизненно необходимой энергетической инфраструктуры".

Рютте напомнил, что Нидерланды продолжают прилагать усилия с целью быстрее доставлять Украине больше боеприпасов и средств ПВО вместе с международными партнерами, в частности, с Данией и Чехией.

В начале марта Нидерланды заключили с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет. По словам Рютте, Нидерланды будут оказывать Украине помощь и поддержку "по всему спектру оборонного сотрудничества, а также в областях восстановления, поддержки санкций и борьбы за правосудие".

Нидерланды Украина
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