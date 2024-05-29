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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Венесуэла не допустит наблюдателей ЕС на президентские выборы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Национальный избирательный совет Венесуэлы аннулировал приглашение Евросоюзу направить миссию по наблюдению за ходом президентских выборов 28 июля, сообщает в среду EFE.

"Избирательная комиссия отменяет переданное ЕС приглашение о направлении миссии для наблюдения за ходом президентских выборов", - приводит агентство слова главы Национального избирательного совета Элвиса Аморосо.

По его словам, совет принял такое решение в связи с "неисчислимым имущественным ущербом, который был нанесен народу санкциями ЕС".

"Совет требует, чтобы ЕС полностью отменил принудительные односторонние санкции против нашего народа, которые ведут к геноциду, и отказался от враждебной позиции по отношению к Венесуэле", - подчеркнул Аморосо.

В ЕС выразили сожаление в связи с решением Каракаса отказать в допуске их наблюдателей на выборы.

"Венесуэльский народ должен иметь возможность избрать президента на заслуживающих доверия, прозрачных и конкурентных выборах, проведенных при поддержке международных наблюдателей, в том числе и со стороны ЕС", - говорится в коммюнике Евросоюза.

ЕС призвал Национальный избирательный совет Венесуэлы пересмотреть это решение.

Выборы президента в Венесуэле намечены на 28 июля, в них примут участие десять кандидатов, в том числе нынешний глава государства Николас Мадуро.

Венесуэла ЕС Николас Мадуро
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