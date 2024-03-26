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В Венесуэле оппозиционерку Корину Йорис не зарегистрировали кандидатом в президенты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы отказали в регистрации на выборах президента страны 80-летней Корине Йорис, которую выдвинула оппозиционная коалиция, передает АР.

Представитель оппозиции Омар Барбоса заявил, что избирательная комиссия не успела принять у Йорис необходимые документы до дедлайна, который наступил в 0:00 в ночь с 25 на 26 марта. В оппозиции отказ в регистрации назвали "нарушением прав всех венесуэльцев, желающих перемен", и потребовали, чтобы документы были приняты.

Корину Йорис, новичка в венесуэльской политике, избрали от оппозиции в замену прежнему лидеру Марии Мачадо, которой ранее власти запретили баллотироваться на выборах.

Выборы президента в Венесуэле намечены на 28 июля, в них примут участие десять кандидатов, в том числе нынешний глава государства Николас Мадуро. При этом до 16 апреля у каждого из кандидатов есть время для того, чтобы объявить о человеке, который бы выступил вместо него в случае непредвиденных обстоятельств.

Николас Мадуро Мария Мачадо Венесуэла Корина Йорис
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