Мадуро заявил о заговоре с целью срыва президентских выборов в Венесуэле

Фото: Carlos Becerra/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционера Леопольдо Лопеса и экс-президента Колумбии Альваро Урибе в заговоре с целью сорвать президентские выборы, намеченные на конец июля, сообщает агентство EFE.

"Я располагаю информацией о планах, которые они (Лопес и Урибе - ИФ) выстраивают с террористами и военизированными формированиями, по нападению на штаты, граничащие со штатом Сулия (на границе с Колумбией - ИФ), и на государственные организации", - заявил Мадуро во вторник в телеэфире.

"Эти террористы не могут просто прийти и попытаться подорвать порядок в Венесуэле, помешать нашему экономическому восстановлению и сорвать праздник демократических выборов, которые мы проведем 28 июля", - добавил он.

Лидер Венесуэлы призвал граждан страны защищать мир, стабильность и безопасность, приказав привести в состояние максимальной боевой готовности разведывательные и контрразведывательные службы.

В 2015 году суд в Венесуэле приговорил Лопеса почти к 14 годам тюремного заключения за преступления, связанные с насилием во время антиправительственных протестов. Позже тюремный срок заменили на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья Лопеса. В 2019 году он бежал из-под домашнего ареста и более чем на год укрылся в посольстве Испании в Каракасе.

Власти Венесуэлы неоднократно обвиняли Лопеса и Урибе в заговорах, одной из целей которых, по данным прокуратуры страны, является убийство Мадуро.

На прошлой неделе единая социалистическая партия Венесуэлы объявила Мадуро кандидатом от партии на президентских выборах. Таким образом он будет баллотироваться на третий срок на посту президента Венесуэлы. Мадуро занимает пост главы государства с 2013 года, придя к власти после кончины прежнего лидера страны Уго Чавеса.

Венесуэльская оппозиция в ходе праймериз выбрала своим кандидатом Марию Корину Мачадо. Однако власти Венесуэлы запретили ей в течение нескольких лет выставлять кандидатуру на выборах, поэтому, как ожидается, ближайшие выборы президента Мачадо пропустит.