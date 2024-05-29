В СНБ Израиля заявили, что операция в Газе продлится как минимум до конца года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Боевые действия в секторе Газа могут продолжиться до конца 2024 года, считает глава совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Бои в Газе продлятся еще как минимум семь месяцев", - приводит в среду его слова телеканал i24.

Он также сообщил, что в настоящее время Израиль контролирует 75% Филадельфийского коридора - полосы земли протяженностью 14 км, служащей буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

"Я верю, что со временем Израиль будет контролировать весь коридор. Вместе с египтянами мы должны предотвратить контрабанду оружия", - цитируют Ханегби западные СМИ.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяты в заложники. В ответ Израиль начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 35 тыс.