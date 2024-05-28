Израиль заявил о непричастности к удару по безопасной зоне к западу от Рафаха

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что не атаковали "гуманитарную зону" Аль-Маваси, где, по заявлениям ХАМАС, погибли около 20 человек, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Вопреки поступившим сообщениям за последние несколько часов, ЦАХАЛ не наносил удары по гуманитарной зоне Аль-Маваси", - говорится в заявлении армии.

Ранее в ХАМАС заявили, что как минимум 21 мирный житель погиб в результате удара по лагерю перемещенных лиц. ЦАХАЛ выделил Аль-Маваси в качестве "гуманитарной зоны" на побережье, а также в центральной части Газы, где не действуют сухопутные войска.

Вместе с тем в ЦАХАЛ сообщили, что боеприпасы, которые они использовали для ударов по Рафаху, могли вызвать взрыв, в результате которого погибли мирные жители в понедельник. Военные считают, что взрыв привел к пожару в жилом здании на юге города, где находились перемещенные лица.

Отмечается, что в этом районе военные выслеживали двух командиров ХАМАС. Военные приняли меры, чтобы "на территории ХАМАС не было ни женщин, ни детей".

Тем не менее, после авиаударов огонь распространился на соседнее здание, из-за чего, по данным местных органов здравоохранения, погибли как минимум 45 человек. США и страны Европы осудили действия Израиля.

В целом органы здравоохранения в секторе Газа сообщили, что с начала конфликта более 36 тыс. палестинцев погибли и около 81,1 тыс. пострадали.

О столкновениях на границе с Ливаном во вторник The Times of Israel не сообщал. Утром в нескольких северных населенных пунктах прозвучали сигналы воздушной тревоги, однако позже в ЦАХАЛе заявили, что тревога оказалось ложной.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.