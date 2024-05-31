Президент США призвал Израиль и ХАМАС принять новое предложение о перемирии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призвал в пятницу власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС принять новое предложение по перемирию.

"После совершенных моей командой интенсивных дипломатических усилий (...), Израиль выдвинул новое предложение. Речь идет о "дорожной карте" для стабильного перемирия и обмена заложниками", - заявил он, выступая в Белом доме.

Байден пояснил, что предложение передали группировке ХАМАС при посредничестве Катара.

Президент США объяснил, что план состоит из трех фаз. Первая фаза рассчитана на шесть недель: в течение этого времени в секторе Газа устанавливается перемирие, освобождается часть удерживаемых в Газе заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи. Кроме того, израильские военные покинут населенные пункты в секторе Газа. Стороны начинают переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше времени, срок перемирия будет продлен. При этом, по словам Байдена, посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

В ходе второй фазы плана Израиль полностью выводит все силы из Газы, палестинские группировки освобождают оставшихся заложников, а прекращение огня становится бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации при поддержке мирового сообщества плана по восстановлению сектора Газа.

Байден заявил, что "ХАМАС должен согласиться на эту сделку". При этом он призвал правительство Израиля не отходить от предложенных принципов, несмотря на то, что часть израильских политиков скептически относятся к такому урегулированию.