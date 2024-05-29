ХАМАС отказался вести переговоры с Израилем до остановки операции в Рафахе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ХАМАС информировал международных посредников о прекращении участия в непрямых переговорах с Израилем до тех пор, пока тот не остановит военную операцию в городе Рафахе, сообщило интернет-издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источник в радикальной палестинской группировке.

"Они (Израиль) должны прекратить агрессию и убийства, уйти из КПП Рафах, тогда мы сможем говорить. Пока этого не произойдет, никаких переговоров не будет", - приводит MEE слова источника.

Он отметил, что такое решение ХАМАС принял после воскресных ударов израильской авиации по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе. По данным службы здравоохранения сектора Газа, в ходе атаки погибли 45 человек, несколько десятков были ранены.

7 октября 2023 года боевики правящей в секторе Газа группировки ХАМАС напали на Израиль, убив около 1200 человек и захватив более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа против ХАМАС и других радикальных палестинских группировок.

7 мая армия Израиля начала операцию в Рафахе на границе с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС.

В минувшую пятницу Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе. Однако власти еврейского государства проигнорировали это решение.

На протяжении многих месяцев при посредничестве Катара, Египта и США между Израилем и ХАМАС ведутся непрямые переговоры о прекращении огня, освобождении заложников и части находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. Пока эти переговоры не дали результатов.

По данным израильских СМИ, в израильском военном кабинете ведутся споры по поводу требования ХАМАС прекратить военную операцию в обмен на освобождение заложников. Часть министров считают, что это может стать предметом переговоров. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его окружение заявляют, что остановка боевых действий стала бы капитуляцией перед ХАМАС, отмечают СМИ.

По их данным, накануне посредники получили обновленную позицию Израиля. Израильская сторона заявила, что готова проявить гибкость в отношении числа заложников, которых планируется освободить на первом этапе сделки.

Израильский чиновник, участвовавший в переговорах, заявил израильским журналистам, что "это наш последний шанс вернуть похищенных и заключить сделку".