Израиль установил контроль над коридором на границе между Египтом и сектором Газа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Израильская армия установила контроль над стратегически важным коридором вдоль границы между Египтом и сектором Газа, передает в среду Associated Press.

По информации его военного источника, израильская сторона уведомила об этом Египет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) считала важным контроль над этой территорией, поскольку, полагает, что под землей есть сеть тоннелей, которыми пользовались хамасовцы для контрабанды из Египта оружия и других товаров для группировки.

"Это означает, что мы можем контролировать ситуацию, и что у нас есть возможность перекрыть кислород на линии, которую использовал ХАМАС для пополнения своих запасов", - заявил собеседник агентства.

Associated Press также отмечает, что коридор является частью крупной демилитаризованной зоны по обе стороны всей израильско-египетской границы. Согласно мирному соглашению, заключенному в то время, когда Израиль контролировал сектор Газа, обе стороны могут размещать там лишь небольшое число военных или пограничников.

В ЦАХАЛ также сообщили в среду об уничтожении значительной части тоннеля ХАМАС близ Рафаха в южной части сектора Газа. По информации военных, они обнаружили тоннельную шахту приблизительно в 100 метрах от границы с Египтом. Шахта вела к подземной сети длиной примерно полтора километра, которую, как заявили в ЦАХАЛ, использовали хамасовцы, чтобы атаковать действующих на территории сектора Газа израильских военных.

В тоннеле военные нашли оружие, в том числе, противотанковые ракеты, ружья, взрывные устройства. Военные также заявили, что сеть имела несколько разветвлений на разную глубину, и путь к некоторым из них был заблокирован противоударными дверями. Также они обнаружили комнаты для отдыха и душевые, которые использовали бойцы ХАМАС.

Ранее в среду глава Совета по национальной безопасности Цахи Ханегби предположил, что операция Израиля в секторе Газа займет еще порядка семи месяцев: до тех пор, пока не будет уничтожено военное руководство ХАМАС и более мелкие группировки.

По данным ООН, боевые действия в Рафахе к настоящему моменту привели к перемещению 1 млн человек, большинство из которых уже ранее были перемещены из других частей анклава. Палестинцы сообщали в среду о тяжелых боестолкновениях в разных частях города, в центре и на окраинах.