Республиканцы в Конгрессе США раскритиковали решение присяжных по делу Трампа

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей Майк Джонсон и сторонники экс-президента США Дональда Трампа выступили с критикой решения суда присяжных в Нью-Йорке признать бывшего президента виновным в фальсификации документов.

"Сегодня позорный день в американской истории", - говорится в заявлении Джонсона, опубликованном через несколько минут после оглашения обвинительного приговора Трампу в суде.

"Превращение нашей судебной системы в оружие было отличительной чертой администрации Байдена, и сегодняшнее решение является еще одним свидетельством того, что демократы не остановятся ни перед чем, чтобы заставить замолчать инакомыслие и сокрушить своих политических оппонентов", - отметил спикер.

По его мнению, суд над Трампом чисто "политическое мероприятие, а не юридическое".

Джонсон считает, что экс-президент подаст апелляцию на этот "абсурдный вердикт" и победит.

Другие высокопоставленные законодатели-республиканцы также выступили с критикой обвинительного вердикта.

"Сегодняшний вердикт показывает, насколько коррумпированной, фальсифицированной и неамериканской стала вооруженная судебная система при Джо Байдене и демократах", - заявила конгрессвумен Элиз Стефаник.

"Мы должны работать круглосуточно, чтобы обеспечить победу президента Трампа в ноябре этого года, чтобы спасти Америку от провальной программы крайне левых демократов Байдена и незаконного использования судебной системы в качестве оружия против американского народа", - добавила она.

Лидер большинства в палате представителей Стив Скализ назвал приговор "коррумпированным, пристрастным и порочным".

"Я не буду стоять в стороне, пока лидер нашей партии попадает в засаду, устроенную нашим собственным правительством", - отметил он.

Тем временем сенатор Марко Рубио назвал вердикт "полной пародией, которая выставляет на посмешище нашу систему правосудия".

Сенатор Джей Ди Вэнс считает, что решение присяжных по делу Трампа является "позором для верховенства закона и нашей Конституции".

"Это не правосудие, это вмешательство в выборы", - написал он в соцсети X.

"Американский народ увидит, как Джо Байден и демократы превращают правовую систему в оружие", отметил сенатор Том Коттон.

Сенатор Джон Корнин заявил, что "этот судебный процесс никогда не должен был состояться".

"Сейчас, как никогда, нам нужно сплотиться вокруг Дональда Трампа, вернуть Белый дом и сенат, вернуть эту страну в нужное русло. Настоящий вердикт будет вынесен в день выборов", - написал он в соцсети X.

Сенатор Джон Баррассо обвинил главу государства Джо Байдена в "вооружении" судебной системы против предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии.

"Выборы решаются в кабинках для голосования, а не в залах суда", - напомнил он.

Один из главных сторонников Трампа сенатор Линдси Грэм заявил, что ожидает отмены приговора в ходе апелляции.

"Судебная система Манхэттена стала посмешищем во всех смыслах этого слова. Это издевательство над правосудием. Боюсь, что мы открыли ящик Пандоры в отношении самого президентства", - отметил он.

Сенатор Билл Кэссиди, который проголосовал за осуждение Трампа на процессе по импичменту 6 января, сказал, что, хотя он и не был удивлен вердиктом, он не согласен с ним.

"Верховенство закона должно применяться в равной степени к обеим сторонам. Я не согласен с вердиктом", - сказал он.

Губернатор штата Техас Грег Эббои назвал судебный процесс по делу Трампа "обманом".

"Американцы заслуживают большего, чем действующий президент США, который использует нашу судебную систему в качестве оружия против политического оппонента - и все это ради победы на выборах. Мы должны уволить Джо Байдена в ноябре", - написал он в соцсети Х.

Губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум заявил, что "американский народ скажет свое слово в ноябре".

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в фальсификации документов - по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суду предстоит определить наказание для 45-го президента США.