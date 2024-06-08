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Спикер Палаты представителей добивается принятия проекта в защиту Трампа

Спикер Палаты представителей добивается принятия проекта в защиту Трампа
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и его сторонники добиваются голосования по законопроекту о прекращении политических преследований, направленному на демонстрацию верности экс-президенту Дональду Трампу, сообщает портал Axios.

"По словам двух законодателей и двух других источников в Республиканской партии, знакомых с ситуацией, руководящая команда Джонсона призывает поддержать закон о прекращении политических преследований", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что это прямой ответ на вердикт суда присяжных в Нью-Йорке, который признал Трампа виновным в фальсификации документов - по всем 34 пунктам обвинения.

Портал пишет, что вынесение законопроекта на голосование является демонстрацией того, "насколько рьяно руководство Республиканской партии в Палате представителей хочет поддержать Трампа". По мнению руководителей республиканцев, бывший президент стал жертвой фиктивного судебного процесса, цель которого - уменьшить его шансы на переизбрание.

Axios считает, что даже если законопроект одобрит Палата представителей, у него нет шансов быть рассмотренным в Сенате, контролируемом демократами.

Как поясняется в публикации, глава государства может помиловать только осужденных на федеральном уровне. Таким образом, даже если Трамп снова станет президентом, он не сможет отменить приговор нью-йоркского суда. Законопроект в случае одобрения может позволить Трампу передать обвинения в федеральный суд с возможностью последующего помилования в случае обвинительного вердикта.

США Палата представителей Майк Джонсон
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