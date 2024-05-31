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Трампа признали виновным в фальсификации документов

Трампа признали виновным в фальсификации документов
Фото: Justin Lane-Pool/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации документов, сообщают американские СМИ.

Пристяжные сочли Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суду предстоит определить наказание для бывшего президента США.

Ранее на этой неделе суд 12 присяжных в Нью-Йорке приступил к обсуждению уголовного дела Трампа. Слушания по делу 45-го американского президента стартовали в апреле этого года.

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Это первый в истории Соединенных Штатов случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов и предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом политика.

Бывший глава Белого дома не признает себя виновным ни по одному из дел. Трамп и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Ранее в этом году Трамп на праймериз де-факто обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.

США Дональд Трамп
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