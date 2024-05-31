Исландия предоставит Киеву помощь на $30 млн в рамках соглашения по безопасности

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Исландия и Украина подписали в пятницу соглашение по обеспечению безопасности, которое предусматривает предоставление Киеву помощи на сумму $30 млн до 2028 года, сообщает ЭФЭ.

"В соглашении говорится, что Исландия предоставит Украине долгосрочную экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, которая включает выделение средств, приобретение военного оборудования для Украины и поддержку оборонной промышленности Украины", - пишет агентство.

Ранее в пятницу соглашение по обеспечению безопасности Украина заключила со Швецией.