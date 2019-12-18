Арестовано имущество бывшего президента Армении Саргсяна

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Армении в рамках уголовного дела о присвоении и растрате в особо крупных размерах наложен арест на имущество бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

"Наложен арест на обвиняемых по данному уголовному делу в размере причиненного ущерба", - сообщили журналистам в Специальной следственной службе Армении.

Как сообщалось, Специальная следственная служба (ССС) Армении обвинила Саргсяна в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах.

Экс-президенту предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 (соучастие в присвоении или растрате, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).

В отношении Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным ведомства, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, являясь президентом Армении, организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс 310 драмов (чуть более $1 млн).

По материалам дела, в рамках государственной программы по оказанию содействия фермерам должно было быть поставлено более 17 тыс. литров дизтоплива. Для этого, по указанию Саргсяна, была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на дизтопливо, чем другая компания-поставщик "Максур".

"Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс 310 драмов", - отметили в ССС.

Обвинение предъявлено также собственнику компании "Флеш" Барсегу Бегларяну.

Ранее ходатайство адвокатов экс-президента Саргсяна о снятии выдвинутых против него обвинений было отклонено, несмотря на конституционные гарантии неприкосновенности.

"Ходатайство адвокатов Сержа Саргсяна отклонено. Обвинение не связано непосредственно с его должностными обязанностями, таким образом, конституционные гарантии неприкосновенности не могут быть применены", - сообщили журналистам в генеральной прокуратуре Армении.

Саргсян не считает себя виновным.