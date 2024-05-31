Военные РФ сообщили о 25 ударах высокоточным оружием по военным объектам Украины

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли за неделю 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, применялся гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

"С 25 по 31 мая Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Там заявили, что также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Войска группировки "Центр" за неделю продвинулись в глубину обороны армии Украины в Донецкой народной республике, взяли под контроль два населенных пункта - Архангельское и Нетайлово.

По информации Минобороны РФ, за неделю группировка "Центр" нанесла поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины в ДНР.

"Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты Bradley производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО "Град", а также 51 орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Группировки войск "Север" и "Запад" за неделю в ходе ведения боевых действий продвинулись вглубь обороны вооруженных сил Украины и отразили 31 украинскую контратаку, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, в течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 украинских контратак.

"Общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО "Град" и Vampire, а также 29 орудий полевой артиллерии", - заявили в военном ведомстве.

Минобороны РФ сообщает, что подразделения группировки войск "Запад" в течение недели взяли под контроль населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и "продолжили продвижение в глубину обороны противника".

"Нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ и двух бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника", - заявили военные.

По их данным, потери украинской армии составили до 2310 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, две 122 мм боевые машины РСЗО "Бастион", а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.

Российские военные отметили, что за неделю сбили четыре боевых самолета ВСУ и 312 беспилотных летательных аппаратов.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолета МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США, шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", а также 312 беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что в течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих.