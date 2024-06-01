Грузовой корабль "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС состоялась в 14:43 по Москве. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 173 суток.

Корабль был запущен 30 мая с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставил на станцию более 2,5 т грузов, в том числе 1 290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

На МКС работает экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.