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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Российский космонавт Кононенко обновил мировой рекорд по суммарной длительности полетов

Российский космонавт Кононенко обновил мировой рекорд по суммарной длительности полетов
Российский космонавт Олег Кононенко
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Данной отметки Кононенко достиг в среду в 00:00:20 по московскому времени.

4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов "Роскосмоса", проводит свой пятый космический полет. По завершении текущей экспедиции (по плану - 23 сентября 2024 года), его суммарный налет составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в г. Чарджоу Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского по специальности "Двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик". С 1996 г. по 1998 г. проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. В марте 1998 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". Кононенко отправился в первый космический полет 8 апреля 2008 года в составе 17-й основной экспедиции МКС, возвращение на Землю состоялось 24 октября 2008 года.

Роскосмос МКС Олег Кононенко
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