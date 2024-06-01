Израильская оппозиция призвала Нетаньяху согласиться на план урегулирования в Газе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал премьера страны Биньямина Нетаньяху согласиться на озвученный президентом США Джо Байденом план по урегулированию в Газе.

При этом он выразил готовность оказать поддержку правительству для претворения в жизнь сделки, если некоторые партнеры Нетаньяху по коалиции выступят против нее.

Ранее в субботу Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на бессрочное прекращение огня в секторе Газа до тех пор, пока движение ХАМАС будет сохранять военный и административный потенциал.

"Условия Израиля для окончания войны не изменились. Речь идет об уничтожении военных и административных возможностей ХАМАС. Ты также требуем освобождения всех заложников, и должны убедиться, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", - приводит слова Нетаньяху The Times of Israel.

Накануне президент США призвал власти Израиля и ХАМАС принять новое предложение по перемирию. "