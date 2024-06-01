Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Израиль не согласится на бессрочное прекращение огня в секторе Газа до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС будет сохранять военный и административный потенциал, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Условия Израиля для окончания войны не изменились. Речь идет об уничтожении военных и административных возможностей ХАМАС. Также мы требуем освобождения всех заложников и должны убедиться, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", - приводит его слова The Times of Israel.

Как добавил премьер, "Израиль будет продолжать настаивать на выполнении этих условий до заключения бессрочного прекращения огня".

Накануне президент США Джо Байден призвал власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС принять новое предложение по перемирию.

"После совершенных моей командой интенсивных дипломатических усилий (...), Израиль выдвинул новое предложение. Речь идет о "дорожной карте" для стабильного перемирия и обмена заложниками", - заявил он, выступая в Белом доме.

Байден пояснил, что предложение передали группировке ХАМАС при посредничестве Катара.