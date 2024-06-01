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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе

Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Израиль не согласится на бессрочное прекращение огня в секторе Газа до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС будет сохранять военный и административный потенциал, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Условия Израиля для окончания войны не изменились. Речь идет об уничтожении военных и административных возможностей ХАМАС. Также мы требуем освобождения всех заложников и должны убедиться, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", - приводит его слова The Times of Israel.

Как добавил премьер, "Израиль будет продолжать настаивать на выполнении этих условий до заключения бессрочного прекращения огня".

В миреПрезидент США призвал Израиль и ХАМАС принять новое предложение о перемирииЧитать подробнее

Накануне президент США Джо Байден призвал власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС принять новое предложение по перемирию.

"После совершенных моей командой интенсивных дипломатических усилий (...), Израиль выдвинул новое предложение. Речь идет о "дорожной карте" для стабильного перемирия и обмена заложниками", - заявил он, выступая в Белом доме.

Байден пояснил, что предложение передали группировке ХАМАС при посредничестве Катара.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 01 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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