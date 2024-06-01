Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС согласиться на перемирие

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Катар, США и Египет в субботу призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа на основании плана, предложенного накануне американским президентом Джо Байденом.

"Катар, США и Египет совместно призывают ХАМАС и Израиль завершить работу над соглашением, воплощающим принципы, изложенные президентом Байденом 31 мая 2024 года", - говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте МИД Катара.

"Эти принципы объединили требования всех сторон в соглашении, которое принесет немедленную помощь как многострадальному населению сектора Газа, так и заложникам и их семьям", - отмечается в документе.

Катар, США и Египет считают предложение Байдена "дорожной картой для установления постоянного режима прекращения огня и урегулирования кризиса".

В пятницу Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель: в течение которых в секторе устанавливается перемирие, освобождается часть израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи. Кроме того, израильские военные покинут населенные пункты анклава. Стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. Если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.