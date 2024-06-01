Запуск нового пилотируемого корабля Starliner к МКС отменен за несколько минут до старта

Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Запуск нового американского многоразового космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен был в субботу отправится в первый пилотируемый полет к Международной космической станции, был отменен за три минуты до старта, сообщило НАСА.

Причины не указываются. Перед запуском отмечались технические проблемы с заправкой второй ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V.

На МКС в рамках тестового полета должны были отправиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

По сообщению НАСА, экипаж выведен из корабля. Следующая попытка запуска может быть предпринята через 24 часа.

Запуск корабля предполагалось осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) в 12:25 по времени Восточного побережья США (в 19:25 по Москве) с 41-го стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде.

Попытка запуска нового корабля CST-100 Starliner в пилотируемом режиме несколько раз переносилась. Планировавшийся 7 мая запуск был отменен за два часа до старта из-за обнаруженной неисправности кислородного клапана во второй ступени ракеты-носителя Atlas V. В последующем срок запуска переносился для устранения выявленной утечки гелия в сервисном модуле корабля.