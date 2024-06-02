Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

США отразили в субботу атаки йеменских хуситов на военные корабли и коммерческие суда

США отразили в субботу атаки йеменских хуситов на военные корабли и коммерческие суда
Авианосец USS Dwight D. Eisenhower
Фото: Miguel Angel Contreras/U.S. Navy via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в минувшую субботу американские военные между 9:00 и 19:30 (по времени столицы Йемена Саны, совпадает с Москвой) уничтожили беспилотный летательный аппарат хуситов в южной части Красного моря.

В сообщении говорится, что "силы Центрального командования США также наблюдали, как два других беспилотника упали в Красное море".

Кроме того, командование проинформировало, что между 19:00 и 21:30 американские военные "уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты хуситов в южной части Красного моря".

"Ракеты были пущены в направлении американского военного корабля Gravely и были уничтожены в целях самообороны", - отметили в CENTCOM.

"Ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда не сообщили о каких-либо повреждениях", - добавили там.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка повторно атаковала авианосец ВМС США Dwight Eisenhower, а также американский эсминец.

Был "нанесен удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower к северу от Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотных летательных аппаратов", приводят СМИ слова Сари. Он подчеркнул, что это была "вторая операция против авианосца за последние 24 часа".

По словам Сари, хуситы также провели операции против коммерческих cудов Abliani и Maina в Красном море и Aloraiq в Индийском океане.

Хроника 17 декабря 2023 года – 02 июня 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Dwight Eisenhower ВМС США Йемен Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 1 июня

Запуск нового пилотируемого корабля Starliner к МКС отменен за несколько минут до старта

Запуск нового пилотируемого корабля Starliner к МКС отменен за несколько минут до старта

Моди заявил о победе "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах в Индии

США проведут на следующей неделе два испытательных пуска МБР "Минитмен-3"

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе

Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе

Путин и Пашинян в разговоре затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня

Пашинян поблагодарил Путина за поручение РЖД восстановить поврежденную железную дорогу

Что случилось этой ночью: суббота, 1 июня

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });