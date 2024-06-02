США отразили в субботу атаки йеменских хуситов на военные корабли и коммерческие суда

Авианосец USS Dwight D. Eisenhower Фото: Miguel Angel Contreras/U.S. Navy via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в минувшую субботу американские военные между 9:00 и 19:30 (по времени столицы Йемена Саны, совпадает с Москвой) уничтожили беспилотный летательный аппарат хуситов в южной части Красного моря.

В сообщении говорится, что "силы Центрального командования США также наблюдали, как два других беспилотника упали в Красное море".

Кроме того, командование проинформировало, что между 19:00 и 21:30 американские военные "уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты хуситов в южной части Красного моря".

"Ракеты были пущены в направлении американского военного корабля Gravely и были уничтожены в целях самообороны", - отметили в CENTCOM.

"Ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда не сообщили о каких-либо повреждениях", - добавили там.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка повторно атаковала авианосец ВМС США Dwight Eisenhower, а также американский эсминец.

Был "нанесен удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower к северу от Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотных летательных аппаратов", приводят СМИ слова Сари. Он подчеркнул, что это была "вторая операция против авианосца за последние 24 часа".

По словам Сари, хуситы также провели операции против коммерческих cудов Abliani и Maina в Красном море и Aloraiq в Индийском океане.