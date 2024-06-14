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Запущенные хуситами ракеты попали по судну в Аденском заливе

На борту пожар

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в четверг сумели поразить ракетами сухогруз в Аденском заливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В сообщении CENTCOM в сети X отмечается, что обстрелу подвергся сухогруз M/V Verbena, шедший под флагом Палау. При этом, по данным американского командования, оператор судна - польский, а владелец - украинский. Судно следовало в Италию с грузом стройматериалов.

"Поддерживаемые Ираном хуситы сегодня запустили две крылатые противокорабельные ракеты в Аденском заливе. Обе ракеты поразили судно M/V Verbena", - подчеркивает CENTCOM.

"Экипаж M/V Verbena сообщил, что судно получило повреждения, на борту разгорелся пожар, борьба против которого продолжается. Один моряк получил ранения во время обстрела", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг в CENTCOM сообщали, что хуситы атаковали и серьезно повредили греческое торговое судно Tutor в Красном море.

"Безэкипажный надводный аппарат (...) хуситов ударил по торговому судну Tutor под флагом Либерии, находящемуся в собственности и под управлением Греции в Красном море. (...) Удар привел к (...) повреждению машинного отделения", - говорилось в сообщении американского командования.

Иран США хуситы
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