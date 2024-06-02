Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 июня

Финал Лиги чемпионов, атака хуситов на авианосец США, Махачев победил Порье

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Реал" стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов. Футболисты "Реала" со счетом 2:0 одолели "Боруссию".

- Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC. Бой завершился в пятом раунде удушающим приемом.

- Украинские дроны атаковали несколько сел в Курской области. Никто из жителей не пострадал.

- Йеменские хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower. Они также провели операции против американского эсминца и коммерческих cудов в Красном море и Индийском океане.