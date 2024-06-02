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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Йеменские хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы повторно атаковали авианосец ВМС США Dwight Eisenhower, а также американский эсминец, заявил военный представитель группировки Яхья Сари.

Был "нанесен удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower к северу от Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотных летательных аппаратов", приводят СМИ слова Сари. Он подчеркнул, что это была "вторая операция против авианосца за последние 24 часа".

По словам Сари, хуситы также провели операции против американского эсминца и коммерческих cудов Abliani и Maina в Красном море и Aloraiq в Индийском океане.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Dwight Eisenhower ВМС США ХАМАС хуситы
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