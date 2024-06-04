Володин заявил о невозможности решения украинского вопроса без участия РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Любые решения, принятые на конференции по украинскому кризису в Швейцарии в отсутствии России, обречены на провал, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение украинского вопроса без участия России невозможно", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

"Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал", - заявил спикер Госдумы.

Володин также отметил, что "участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше".

"Мирный саммит по Украине" пройдет 15-16 июня в Швейцарии. В этой встрече Россия участвовать не будет.