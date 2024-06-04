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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты во вторник осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило Командование базы Ванденберг в Калифорнии.

Запуск был осуществлен с базы в 00:56 по времени Тихоокеанского побережья США (07:56 по Москве).

Как указали американские военные, этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерные силы США являются надежными и эффективными для сдерживания угроз 21-го века. При этом подчеркивается, что испытание не является реакцией на текущие мировые события.

По данным Командования космических сил, США проведут еще один тестовый пуск МБР Minuteman III 6 июня.

Ранее в американском военном ведомстве сообщили, что США заблаговременно уведомили Россию о предстоящих пусках.

США Minuteman III
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