Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

США проведут на следующей неделе два испытательных пуска МБР "Минитмен-3"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты 4 и 6 июня проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, сообщило Командование космических сил.

Запуски будут осуществлены с базы Ванденберг в Калифорнии. При этом указывается, что США заблаговременно уведомили Россию о предстоящих пусках.

Как отметили в Командовании глобального удара ВВС США, целью плановых испытаний является проверка готовности и эффективности американских сил ядерного сдерживания.

Minuteman III США Калифорния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе

Нетаньяху настаивает на полном уничтожении военных возможностей ХАМАС в Газе

Путин и Пашинян в разговоре затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня

Пашинян поблагодарил Путина за поручение РЖД восстановить поврежденную железную дорогу

Что случилось этой ночью: суббота, 1 июня

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС
Военная операция на Украине

Остин обсудит с Зеленским возможность расширения районов РФ для нанесения ударов

Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений

Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений

Что произошло за день: пятница, 31 мая

Финляндия разрешила Украине использовать переданное оружие для атак по России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });