США проведут на следующей неделе два испытательных пуска МБР "Минитмен-3"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты 4 и 6 июня проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, сообщило Командование космических сил.

Запуски будут осуществлены с базы Ванденберг в Калифорнии. При этом указывается, что США заблаговременно уведомили Россию о предстоящих пусках.

Как отметили в Командовании глобального удара ВВС США, целью плановых испытаний является проверка готовности и эффективности американских сил ядерного сдерживания.