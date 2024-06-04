У Катара нет четкого понимания позиций Израиля и ХАМАС по плану США об урегулировании

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ни власти Израиля, ни руководители палестинского движения ХАМАС пока не обозначили ясную позицию по поводу озвученного США плана по урегулирования кризиса в секторе Газа, заявил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Его слова приводят западные СМИ.

"Мы считаем позитивным моментом тот факт, что у нас есть предложение по урегулированию. Однако мы видели противоречивые заявления израильских министров. Пока что нет ясного понимая о позиции обеих сторон", - сказал дипломат.

Катар - один из посредников на переговорах между Израилем и действующими в секторе Газа палестинскими группировками.

В конце мая президент США Джо Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

В ХАМАС заявили, что не против обсуждения урегулирования в Газе, однако не согласны с некоторыми положениями плана. В израильском же руководстве прозвучали заявления о невозможности завершения конфликта до тех пор, пока у ХАМАС остаются в секторе Газа военные и административные возможности.